شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة صينية بدون طيار تحلق لارتفاع 5000 متر والان مع التفاصيل

طورت الصين طائرة صغيرة بدون طيار قادرة على التحليق حتى ارتفاع 5000 متر ما يجعلها فريدة في سوق المركبات الجوية بدون طيار.

وذكر معهد بحوث وتطوير الهليكوبتر الصيني ، أن الطائرة "أكس-أم 20"، وزنها 20 كيلوجراما فقط، وتستطيع التحليق على ارتفاع يصل إلى 5 آلاف متر، ومقاومة الرياح من الدرجة السابعة، كما يمكنها الطيران لساعة كاملة مع حمولتها القصوى (5 كيلوجرامات) بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقال المعهد وهو الجهاز الرائد في أبحاث الهليكوبتر بالصين في شركة (أفيكوبتر) التابعة للشركة الصينية لصناعة الطيران، إن طائرة "أكس-أم 20" التي تعمل بطاقة الكهرباء تتميز بتقنية السيطرة على التأرجح المميزة، ما يجعلها فريدة في سوق المركبات الجوية بدون طيار.

وتابع المعهد أن طائرة "أكس-أم 20" مزودة بكفاءة أعلى ومرونة وقدرات مقاومة للرياح بفضل تقنية تحكمها المميزة.

ويمكن استخدام الطائرة في مهمات دوريات الحدود ومكافحة الإرهاب والشرطة، فضلا عن المسح الجغرافي ورصد حركة المرور.