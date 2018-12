شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أغنيات فاجأت صناعها وحطمت الأرقام القياسية والان مع التفاصيل

لم يعد تحقيق الأغنيات شهرة واسعة ودخولها التاريخ يتوقف على شعبية النجم وحدها، إذ أن بعض المغنيين حققوا نجاحا كبيرا في أولى أغنياتهم، مثل المغني الكوري ساي بأغنيته "جانجم ستايل"، لكن تظل قدرة الجمهور أو النقاد على التنبؤ بنجاح الأغنيات وتحولها إلى ظاهرة أمرا غير مؤكد، خاصة أن هناك أغنيات توقع المحللون نجاحها وفشلت، والعكس صحيح.

واستعرض موقع "بي بي سي" أغنيات فاجأت صناعها والجمهور بنجاحها الخارق وكسرها الأرقام القياسية.

1- Thank U, Next (أريانا جراندي)





حققت أغنية "ثانك يو نكست" لمغنية البوب الشابة أريانا جراندي، نجاحا كبيرا فور صدورها، وحطمت الأرقام القياسية السابقة لأعلى أغنيات مشاهدة عبر موقع يوتيوب، إذ حققت الأغنية مليون مشاهدة خلال نصف ساعة فقط، وحتى قبل صدور الأغنية تحمس لها الجمهور بسبب إشاعة وجود ربط بين الأغنية وخبر انفصال "جراندي" عن حبيبها وخطيبها السابق بيت ديفيدسون، وتضمن فيديو كليب الأغنية ظهور بعض المشاهير الآخرين، مثل كريس جينر والدة كيم كارداشيان، وتقليد بعض المشاهد الشهيرة من أفلام أجنبية قديمة.



2- Despacito

حتى الآن تظل الأغنية الأسبانية الأكثر سماعا في التاريخ برصيد 4.6 مليار تشغيل عبر مواقع وتطبيقات سماع الأغنيات المختلفة خلال 6 أشهر فقط، وحققت عبر موقع يوتيوب وحده 1.8 مليار مشاهدة، وحازت لقب الأغنية الأكثر بحثا عبر محركات التشغيل في 35 دولة مختلفة حول العالم.

ورغم أن الأغنية صدرت باللغة الإسبانية في البداية، فإن إعجاب جاستن بيبر بها حولها إلى أغنية عالمية بعد عرضه تسجيل مقطع بها، بعدها تفوقت على أغنيته Sorry واحتلت صدارة موقع "بيلبورد" لتقييم الأغاني.

3- Candle in the Wind (إلتون جون)





حازت الأغنية لقب الأسرع مبيعا في تاريخ إنجلترا، إذ باعت 1.55 مليون نسخة فور صدورها عام 1997 كونها صدرت لتكريم رحيل ملكة القلوب الأميرة ديانا، وبيعت نحو 5 ملايين نسخة من الأغنية لتصبح الأكثر مبيعا في تاريخ إنجلترا أيضا.

4- إد شيران

المغني الإنجليزي إد شيران لم يدخل التاريخ بأغنية واحدة وإنما بـ14 أغنية مختلفة احتلت قائمة أكثر الأغنيات سماعا في إنجلترا عام 2017، فور صدور ألبومه الجديد، الذي تضمن of You، وحالت أغنية Something Like This لفرقة كولدبلاي دول احتلال أغنيات ألبوم "شيران" بأكمله أول 15 مركزا في قائمة الأكثر سماعا.



5- Gangnam Style (ساي)

تحولت الأغنية فور صدورها إلى ظاهرة بتحقيقها أول مليار مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وبسببها اضطر الموقع إلى تعديل طريقة عمله؛ إذ تعطل أكثر من مرة كونه لم يكن مستعدا للتعامل مع أرقام مشاهدات عالية مثل هذه.



6- Lean on Me (لينويل ريتشي)

وفقا لموسوعة جينيس، فإن أغنية "لين أون مي" صاحبة أكبر عدد أشخاص يغنوها في الوقت نفسه في أماكن مختلفة، إذ غناها 293.978 شخص في أكثر من 1000 مكان مختلف في الوقت نفسه، يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2005.