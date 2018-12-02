فيديو| تفاصيل رسائل بن سلمان للقحطاني قبل مقتل خاشقجي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) علمت بوجود نحو عشر رسائل وجهها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المستشار سعود القحطاني في الساعات التي سبقت وتلت قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وزعمت الصحيفة أنها اطلعت على مقتطفات من تقرير سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خلص إلى أن ولي العهد قد يكون على الأرجح أمر بقتل الصحفي السعودي في 2 أكتوبر الماضي.

وبحسب الصحيفة، كانت الرسائل في الساعات التي سبقت وتلت قتل الصحفي جمال خاشقجي، ولكن السي آي أيه صرحت أنها لا تعرف مضمون الرسائل التي وجهها ولي العهد لمساعده.

وفي هذا التقرير تقول "سي آي أيه" إن الأمير كتب 11 رسالة على الأقل إلى أقرب مستشاريه سعود القحطاني الذي أشرف على الفريق المؤلف من 15 شخصا كانوا قد أرسلوا إلى تركيا لقتل جمال خاشقجي. وقد أقيل المستشار في الديوان الملكي واتهم رسميا في السعودية بلعب دور أساسي، وكذلك فرضت عليه الخزانة الأمريكية عقوبات إلى جانب 16 سعوديا آخرين.

وكتبت الصحيفة أن سعود القحطاني كان على تواصل مباشر مع رئيس الفريق خلال العملية، بدون أن توضح نوع الرسائل.

لكن تقرير الوكالة خلص بدرجة يقين إلى أن الأمير محمد كان يستهدف خاشقجي شخصيا وأنه على الأرجح من أمر بقتله، بحسب "وول ستريت جورنال". وورد في التقرير هذه العبارة "تنقصنا معلومات مباشرة تظهر أن ولي العهد أصدر أمر القتل".

وأفاد تقرير السي آي أيه أيضا أن ولي العهد السعودي قال لمقربين منه فيأغسطس 2017 إنه إذا لم يتمكن من حمل جمال خاشقجي على العودة إلى السعودية فيمكننا اجتذابه خارج السعودية والقيام بترتيبات، ما بدا كأنه يستبق العملية السعودية التي أطلقت ضد خاشقجي، بحسب الصحيفة.

ويجري الحديث كثيرا في واشنطن عن المضمون الدقيق لتقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقرير سي آي ايه لم يتوصل إلى أي استنتاج قاطع.

ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات حتى من داخل حزبه الجمهوري في الكونجرس بالسعي إلى النأي بولي العهد بعيدا من هذه القضية بسبب المصالح الاستراتيجية الأمريكية في السعودية.

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