الصراع بين الرئاسة التونسية والحكومة..ماذا بعد؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أثار الصراع السياسي الدائر بين الرئيس التونسي الباجيقايد السبسي ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مخاوف الكثير من المراقبين على مستقبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة العام المقبل.

وبدأ الصراع يخرج للعلن بعد أن أقر الشاهد بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملاً مسؤوليتها للمدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي الباجي قايد السبسي.

ويترأس يوسف الشاهد الحكومة التونسية منذ أغسطس 2016. ومؤخراً، بعد أن جاء به السبسي من القطاع الخاص إلى عالم السياسية إلى عضوبة في حزب النداء الحاكم ثم رئيسا للحكومة.

الخلاف يخرج للعلن

و انعكس بشكل سلبي على البلاد الخلافُ الذي خرج إلى العلن منذ دعا السبسي، في حوار تلفزيوني في أكتوبر الماضي، الشاهد إلى ضرورة عرض حكومته على التصويت العام في البرلمان، خاصّة أنّه أضرّ بالحزب الحاكم (النداء) بعد فقدانه أكثر من نصف نوابه في البرلمان، وتسبّب في إنهاء التوافق الذي جمعه سابقاً بحركة النهضة، والذي أخرج تونس من عدّة صراعات سابقة.

كما أنّ خطره لم ينحصر في تغيير المشهد السياسي، بل تعدّاه إلى تحطيم العلاقة بين قصري قرطاج والقصبة، حيث كان يلتقي الرئيسان للتنسيق حول تسيير البلاد.

وكان حزب "نداء تونس" (الحاكم) قد أعلن في بيان له، مايو الماضي، أن "الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية".

الخريطة الحزبية

ويتكون الائتلاف الحاكم في تونس حالياً من حزب "نداء تونس" (ليبرالي/56 مقعداً نيابياً)، وحركة "النهضة" (إسلامية/68 مقعداً)، و"آفاق تونس" (ليبرالي/10 مقاعد)، وحزب "المسار".

وفي خطوةٍ فاجأت الرأي العام التونسي، انضمّ حزب نداء تونس (الحاكم) إلى المعارضة لأوّل مرة؛ من خلال مساندة أحزابها في مطالبتهم بإسقاط حكومة يوسف الشاهد (ابن نداء تونس).

ودعا "نداء تونس" (يتولّى رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، في بيان له يوم 8 نوفمبر الجاري، وزراءه (عددهم 9) في حكومة الشاهد المنتمين للحزب إلى الانسحاب فوراً أو اعتبارهم مستقلّين آلياً.

تصعيد الخلاف

ومع ارتفاع وتيرة ضغط السبسي ونجله من أجل الدفع نحو تغيير الشاهد بطريقة ديمقراطية، ودعوته إلى التوجّه للبرلمان للحصول على ثقة النواب مجدّداً، استطاع الأخير إجراء تعديل وزراي محدود لكن السبسي لم بوافق عليه، ما دفع الشاهد إلى تكوين كتلة برلمانية جديدة مساندة له تحت مسمّى "الائتلاف الوطني"، ضمّت في بدايتها 34 نائباً فقط، واتّسعت دائرة المنضمّين إليها وقاربت الـ51 نائباً.

وأزاحت بذلك كتلة "نداء تونس" من الترتيب الثاني إلى الثالث، وأصبحت الكتلة البرلمانية الثانية من حيث عدد النوّاب، بعد حركة النّهضة التي تضمّ 68 نائباً برلمانيّاً، في حين أن حزب السبسي مهدَّد بمزيد من التّقهقر في حال استمرّت موجة الاستقالات على ما هي عليه.

قرار تكوين الكتلة البرلمانية الجديدة المساندة للشاهد كان بمنزلة ردٍّ قوي على قرار "نداء تونس"، بتجميد عضويته بالحزب، في تصعيد للخلاف الحاصل آنذاك بين الشاهد ونجل السبسي، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للحزب الحاكم.

ويأتي تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة عن استجواب داخلي للحزب يتّهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي.

تحذيرات

بدوره حذّر رئيس الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، من أن تهدّد الصراعات السياسية المشتعلة في تونس الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة، في شهر ديسمبر عام 2019.

وأضاف، في كلمة له خلال ندوة الشراكة بين المجتمع المدني بتونس العاصمة، أنّ الوضع السياسي في البلاد يشير إلى بدء حملة انتخابية مبكّرة، لكن تبادلًا للاتهامات بين الفاعلين السياسيين، قد يؤدي إلى عزوف الناخبين، حسب قوله.

وذكّر المنصري بضعف نسبة الإقبال على الاقتراع في الانتخابات البلدیة الماضية التي لم تتجاوز نسبة الـ35%، مشيرًا إلى أنّ الهيئة بصدد استقبال المسجّلين للاقتراع بشكل يومي.

وكشف أنّ الحملة الرسمية لبدء التسجيل في الانتخابات ستفتح في شهر يونيو المقبل، مشدّدًا على أن رفع “العتبة الانتخابية” إلى نسبة 5% التي تم إقرارها، سيؤثّر على حظوظ بعض الفئات المترشحة للانتخابات المقبلة كالمعارضة والمستقلين.

تجسس

إلى ذلك كشفت صحيفة الشارع المغاربي أن البلاد تشهد حرب "تسجيلات للمكالمات" والتنصت بين مؤسستي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية .

ونشرت على موقعها "إن البلاد تشهد بدعة جديدة ضربت الفاعلين في الشأن السياسي، وهي تسجيل المكالمات والجلسات ويبدو أن عملية التسجيل تجاوزت "قعدات" وجلسات واجتماعات قيادات الأحزاب والنواب وحتى الوزراء لتطال رأسي السلطة التنفيذية.

وأكد الموقع أن حرب التسجيلات حددت تموقع عدداً من الشخصيات وحتى بقاء وزراء كانوا قاب قوسين من مغادرة مناصبهم، وأن تسجيلات بلغت رئيس الجمهورية وأخرى رئيس الحكومة تهم مواقف مقربين منهما أو توثيق ما يحدث في اجتماعات حزبية أو نيابية.

والخطير أن التسجيلات شملت رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي والأخطر هو من قام بتسجيلها عبر الهاتف، مصادر تقول إن هذه الحرب لم يُستثن منها أحد وأنها نسفت علاقة الثقة التي يفترض أن تكون قائمة على الأقل في أعلى هرم السلطة بالدولة.

تداعيات اقتصادية

ويُجمع خبراء في الشأن السياسي ومراقبون للشأن التونسي على أنّ تونس هو البلد العربي الوحيد الذي نجا من التداعيات السلبية لـ"الربيع العربي"، بعد نجاحه في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية أشادت بها جهات دولية، ووضعت دستوراً جديداً قام على توافقٍ استثنائي بين الفرقاء السياسيين باختلاف توجّهاتهم.

وفي الوقت الذي تشدّد فيه الجهات المانحة التي تساعد تونس في مشاريع إصلاحية وتنموية على أهميّة الاستقرار السياسي في البلاد لاستمرار الدعم، فإنّ التغيير المتكرّر للحكومات، والخلاف العلني بين ممثلي السلطة التنفيذية قد تكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية.

الاتجاه نحو الاستبداد

بدوره قال المحلل السياسي التونسي الدكتور رياض الشعيبي إن البعض صدق رئيس الجمهورية عندما خرج في ثوب القديس معلنا التزامه بالدستور في اختلافه مع رئيس الحكومة، لكن الحقيقة كانت غير ذلك.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن تحركات رئيس الجمهورية كلها هذه الأيام تبعث على الريبة، فالرئيس يستغل سذاجة الجبهة الشعبية للضغط على النهضة حتى تتخلى عن مساندتها للشاهد.

وأوضح أن الرئيس يتبنى رؤية اتحاد الشغل للوضع في نوع من التحريض الصريح ضد سياسات الحكومة الحالية، كما أنه يدفع بنداء تونس للقيام بحملة إعلامية ضد شريكه "الخائن" في نظره من أجل محاصرته وإضعافه.

وأشار إلى أن الرئيس يثير الانقسام الهووي والمجتمعي بما يفعله خاصة بعد استقباله لأعداء الثورة التونسية (بن سلمان والمعلم وحفتر) والذي يؤكد توجهه الواضح للاصطفاف من جديد ضمن تحالف المستبدين في المنطقة.

كما أن طرحه لقانون المساواة في الإرث اعتقادا منه أنه الطرف الرابح في كل صراع ايديولوجي يعتبر مخالفا لروح مهمته من حيث السعي للمحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنية وضمان احترام الدستور.