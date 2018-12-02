5 أشياء يضعها تحديث Windows 10 بين يديك

أعلنت مايكروسوفت عن تحديث أكتوبر/تشرين الأول 2018 الخاص بنظام تشغيل Windows 10، وربما يصل إلى جهازك قريبا جدا إذا لم يكن موجودا عليه بالفعل. وحسب موقع جيزمودو التقني، إليك أبرز ميزات واختلافات واضحة ستجدها في تحديث Windows 10؛ أشياء لم تكن قادرا على القيام بها من قبل.

1- مزامنة هاتفك مع Windows 10

أكبر ترقية وصلت مع تحديث Windows 10 هي تطبيق "Phone App"، حيث يمكنك الوصول إليه من قائمة Start. إذا كنت تذكر تطبيق "Phone Companion" القديم، فقد كان يؤدي المهمة نفسها تقريبا، وهي تسهيل استخدام Windows 10 وهاتفك الذكي معا. لكن الآن عبر تحديث Windows 10، أصبح التطبيق أكثر تقييدا فيما يتعلق بما يمكنك القيام به باستخدام هاتف آيفون، حيث يتيح لك نقل روابط ويب فقط، لكن بالنسبة لهواتف أندرويد يمكنك إرسال رسائل نصية قصيرة عبر Windows 10، فضلا عن مزامنة الصور بين الهاتف والكمبيوتر بشكل أسرع.

كل ما عليك القيام به هو النقر على Get started لإعداد التطبيق وربط هاتفك بجهاز يعمل عليه Windows 10، وعليك أيضا تثبيت تطبيق Microsoft على هاتفك. وقالت مايكروسوفت إن مزيدا من المميزات قيد التجهيز، وتشمل انعكاسا كاملا للشاشة (لهواتف أندرويد على الأقل).

يوجد جدول زمني على هاتفك، تم تقديم هذا الجدول الزمني إلى تحديث Windows 10 أيضا، ليظهر لك قائمة بأنشطتك الأخيرة، وإذا قمت بتثبيت Microsoft Launcher الخاص بهواتف أندرويد يمكنك الحصول على الجدول الزمني نفسه على هاتفك والاستمرار في العمل أثناء التنقل.

2- اختيار الثيم الغامق من File Explorer

لا يعد نمط التعتيم Dark Mode بالفكرة الجديدة، لكنها أصبحت مدعومة تماما في File Explorer ضمن تحديث أكتوبر/تشرين الأول 2018 لنظام تشغيل Windows 10. يمكنك تعتيم نمطك من خلال Windows Settings ثم النقر على Personalization ثم Colors.

3- لقطات شاشة أفضل

يحب الجميع أداة لقطة الشاشة، وفي تحديث Windows 10 نشهد تطوير Snip & Sketch إلى ميزة أكثر ملاءمة: اضغط فقط على Windows+Shift+S للوصول إليها. يمكنك تحديد جزء من الشاشة، أو الضغط على زر full-screen لالتقاط صورة كاملة. يتم نسخ لقطة الشاشة إلى الحافظة، لكن يمكنك أيضا الوصول إلى تطبيق Snip & Sketch من قائمة Start لإضافة تعديلات أو قص أو لصق صورتك والقيام بأي تعديلات ترغب فيها. وتتوفر الأداة القديمة Snipping Tool في الجوار إذا كنت تفضل استخدامها.

4- بحث أكثر ذكاء

انقر داخل صندوق البحث على شريط المهام، وستلاحظ أن واجهة البحث أصبح لها شكل متطور، يمكنك البحث عبر الإعدادات والتطبيقات والويب، وستتضمن لوحة التحكم تاريخ أحدث ملفات استخدمتها أيضا، فضلا عن بعض اقتراحات مايكروسوفت كورتانا المختارة.

عند بدء عملية بحث، ستلاحظ الجزء الأيمن يفتح تلقائيا، ما يجعل من السهل الوصول إلى اختصارات النظام وبحث نتائج الويب وهكذا.

5- مزيد من الرموز التعبيرية

وصلت مجموعة جديدة من الإيموجيز إلى تحديث أكتوبر/تشرين الأول 2018 الخاص بنظام تشغيل Windows 10، التي يمكنك الوصول إليها في أي مكان تكتب فيها نصا عبر نظام التشغيل. اضغط على Win+ لإلقاء نظرة على مجموعة الرموز التعبيرية المتوفرة عبر Windows 10.