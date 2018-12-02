اخبار الخليج

بريطاني عمره 95 عاما يحطم رقمه القياسي كأكبر غواص

0 نشر
0 0

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شارك أحد قدامى المحاربين البريطانيين، ويبلغ من العمر 95 عاما، في تحدٍّ لكسر  الرقم القياسي، وحصل على لقب "أكبر غواص سنا" بعدما غاص لاستكشاف حطام سفينة قبالة ساحل قبرص.

dd87fab5c1.jpg

وغاص "راي وولي" وهو من بورت صنلايت في شمال غرب إنجلترا، ويعيش حاليا في قبرص، السبت، لمدة 44 دقيقة على عمق 40.6 متر، ليكسر بذلك رقمه السابق الذي كان يبلغ 41 دقيقة على عمق 38.1 متر عندما كان يبلغ من العمر 94 عاما.

9c5579902b.jpg

الجدير بالذكر أن وولي وعشرات الغواصين خاضوا تجربة الغوص في أعماق المياه حول حطام السفينة زنوبيا، وهي سفينة شحن كانت محملة بشاحنات وغرقت على بعد نحو كيلومترين من مدينة لارناكا بجنوب قبرص عام 1980 خلال رحلتها الأولى.

b84e75430a.jpg

ويعتبر وولي من المشاركين في الحرب العالمية الثانية واحتفل بعيد ميلاده الـ٩٥ في 28 أغسطس/آب الماضي.

a9425b7f47.jpg

وقال وولي بعد لحظات من خروجه من المياه ”لقد فعلناها. يغمرني شعور رائع بأن أحطم رقمي القياسي من جديد، وأتمنى لو استطعت الحفاظ على لياقتي أن أحطم هذا الرقم العام المقبل معكم جميعا“.

d19ed6ccc4.jpg516bf3f9a9.jpg

وقال وولي "إنه زار الحطام للمرة الأولى في عام 1982، وكان وولي يعمل كعامل لاسلكي في الحرب العالمية الثانية ويمارس الغوص منذ 58 عاما.

17b33557f3.jpg

وقال للصحفيين لدى عودته إلى البر ”أحاول أن أبرهن لنفسي، وآمل أن أبرهن للآخرين، أن التمرين، وبشكل خاص عندما تصل إلى نفس عمري، شيء مهم“.

93a5872ed3.jpg

وأصبح الموقع الذي توجد به السفينة زنوبيا مكانا شهيرا جدا للغوص ويستقبل 60 ألف زيارة سنويا.

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطاني عمره 95 عاما يحطم رقمه القياسي كأكبر غواص على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى