3 نصائح لتجنب حساسية الطعام أثناء السفر

حساسية الطعام من أكثر الأمور التي تؤرق الكثيرين عند السفر، ولكن يمكن التمتع بالرحلة دون قلق باتباع خطوات بسيطة تساعد على البقاء بصحة جيدة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مجموعة من خبراء التغذية الأمريكيين ٣ نصائح أساسية للتغلب على حساسية الطعام نستعرضها فيما يلي:

١- بطاقة الحساسية الغذائية

احمل بطاقة مدونا بها المواد التي تثير الحساسية الغذائية لديك باللغة أو باللغات المنطوقة في وجهتك، وتأكد من أن البطاقة الخاصة بك تحتوي بوضوح على الأطعمة التي لا يمكنك تناولها، وخذ معك تلك البطاقة عندما تذهب للتسوق من أجل الطعام حتى يتمكن الأشخاص الذين يعملون في السوبر ماركت أو المزارعون من توجيهك إلى أي شيء مرتبط بالحساسية.

٢- الطعام الكافي

لا يوجد شيء أسوأ من الجوع في رحلتك، لأنك لا تستطيع العثور على ما يكفي من الطعام الآمن لتناوله، لذلك يجب حمل الكثير من الوجبات الخفيفة والخيارات البديلة القليلة في رحلتك، إذا استطعت، وضع في اعتبارك الوجبات الخفيفة غير القابلة للفساد.

٣- دواء الحساسية

حتى إذا لم تكن حساسيتك الغذائية شديدة، يجب أن تحزم بعضا من أدوية الحساسية في حقيبتك، خاصة تلك التي تعرفها واستخدمتها بالفعل، وإذا كان لديك رفيق في السفر، فعليك إعطاؤه جرعة إضافية أو اثنتين من الأدوية حتى تستعين بها في حال فقدانك ما لديك.