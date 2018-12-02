شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش احتفالا بالذكرى الـ47 لتأسيس الإمارات: من أنجح الاتحادات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الوحدة السياسية التى حققتها دولة الإمارات قبل 47 عاما، من أنجح الاتحادات السياسية فى التاريخ.

وقال قرقاش " نحتفل اليوم بواحده من أنجح الاتحادات السياسية فى التاريخ، الإمارات".



قرقاش

وتابع قرقاش: "قد تحققت مبادئنا التأسيسيه المتمثلة فى الرخاء المشترك ونبذ التطرف، 47 سنة من التقدم، وهو نموذج للآخرين فى منطقة مضطربة".

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم بالذكرى الـ47 على تأسيسها وتوحيدها، حيث احتفل عدد من رموز السياسة والفن فى الوطن العربى بهذه الذكرى.