مُتحدث البرلمان: مصر حريصة أكثر من إيطاليا على كشف هوية قاتل «ريجيني»

علق صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، على قرارمجلس النواب الإيطالي بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع نظيره المصري، قائلا: «العلاقات بين مصر وإيطاليا وطيدة وليست وليدة اليوم».
وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم السبت، أن مصر حريصة أكثر من إيطالياعلى كشف هوية قاتل الطالب «ريجيني».
وأوضح«حسب الله»، أنه ليس من مصلحة مصر أن تخفي قاتل «ريجيني»، لافتًا إلى أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب تواصل مع البرلمان الإيطالي لمعرفة سبب إتخاذ هذا القرار حتي يتم تجاوز هذه المشكلة.
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