جواز سفر الإمارات الأول عالميًا.. وبن زايد: إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - صورة أرشيفية

أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تحقيق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا.

وقال الشيخ محمد، في حسابه على «تويتر»: «بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية فشكرا لفريق العمل على جهودهم المشرفة».

وتابع: «تعزيز مكانة الإمارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئا للقيادة ولشعبنا هذا الانجاز المشرف».

فيما قال الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وحاكم دبي، ونائب رئيس الدولة، إنه «في يومنا الوطني المجيد.. توالت إنجازاتنا.. قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الامارات ليكون الأول عالميا بدخوله ١٦٧ دولة حول العالم بدون تأشيرة.. العالم يفتح أبوابه لشعب الامارات.. الف مبروك للامارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبدالله بن زايد».

فيما قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه «إنجاز من صنع وطن الإنجاز».