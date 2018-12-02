الهلال الأحمر الإماراتي يغيث أهالي يبعث في حضرموت .. شاهد

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية في محافظة حضرموت اليمنية المزيد من المساعدات الغذائية على الأسر المحتاجة في مديريات ومناطق والقرى النائية بالمحافظة وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمساعدة الأشقاء في اليمن تزامنا مع عام زايد للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، فقد استفاد من هذه المساعدات 3500 مواطن يمني من الأسر المحتاجة بمديرية يبعث - إحدى مديريات محافظة حضرموت التي يعاني سكانها أوضاعا صعبة - وذلك .

وارتسمت البسمة على وجوه الأسر وأعربوا عن سعادتهم بهذه المساعدات الغذائية التي من شأنها التخفيف من معاناتهم نظرا لظروفهم الصعبة.

ووصف المستفيدون من المساعدات لحظة استلام سلتهم الغذائية بالعيد حيث رسمت الفرحة على محيا الجميع.. مؤكدين أن السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب متوجهين بالشكر الجزيل لدولة الإمارات حكومة وشعبا على وقوفها الى جانبهم وتقديم الدعم لهم.

من جانبهم ثمن المسؤولون بالمديرية جهود الهلال الأحمر الإماراتي المتميز في ايصال المساعدة الى الأسر المعوزة والمحتاجة في المحافظة وفي مختلف المحافظات.. معربين عن اعتزازهم الكبير بالمواقف الأخوية الصادقة لدولة الإمارات تجاه الشعب اليمني.