لأول مرة منذ 7 أشهر.. فرار جندي كوري شمالي إلى الجارة الجنوبية

أعلن مصدر عسكري كوري جنوبي إن جنديا كوريا شماليا فر إلى الجارة الجنوبية، السبت، عبر الحدود التي بدأت بيونج يانج وسيول إخلاءها من السلاح مع تحسن العلاقات بينهما.



وقالت قيادة الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إن "جنديا كوريا شماليا رصد خلال عبوره خط الفصل العسكري".

وأضافت القيادة أن الوكالات المتخصصة ستقوم باستجوابه بشأن التفاصيل عن طريقة وصوله إلى الجنوب.

ولم تذكر قيادة الجيش أي تفاصيل عن اسم الجندي أو الموقع الذي فر منه أو رتبته وما إذا كان يحمل سلاحا، لكنها قالت إنه محتجز لدينا في مكان آمن.



وتعود آخر حادثة من هذا النوع على الحدود المحصنة بين الكوريتين إلى مايو/أيار الماضي عندما لجأ كوريان شماليان بزورق صغير إلى الجنوب عبر البحر الأصفر.

ومنذ انتهاء الحرب بين الكوريتين (1950-1953) لجأ أكثر من 30 ألف مدني كوري شمالي إلى الجنوب، معظمهم عبر الحدود مع الصين.

وكانت الكوريتان بدأتا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني إزالة 20 موقع مراقبة على طول الحدود شديدة التحصين بينهما، في مسعى لتخفيف التوتر في المنطقة، وعلى أمل التخلص منها جميعا في المستقبل.

وبموجب اتفاق تم بين جنرالات من الجانبين الشهر الماضي، اتفقت الكوريتان على إزالة 10 مواقع، والإبقاء على موقع واحد فقط على كل جانب من الحدود.

ولا تزال الدولتان نظريا في حالة حرب منذ انتهاء الحرب التي كرست تقسيم شبه الجزيرة، وانتهت بهدنة بدلا من معاهدة سلام، إلا أن العلاقات تحسنت بشكل ملحوظ هذا العام مع اتفاق على سلسلة من المبادرات التصالحية.