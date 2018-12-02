الان تتابع بالفيديو: مسن يردد الاذان كاملاً وهو في غيبوبة! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

تداول مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمسن يردد الأذان وهو في غيبوبة وهو محمول على سرير طبي في أحد المستشفيات.

وبحسب مقطع الفيديو الذي حصلت “الخليج 365” عليه فإن المسن ظهر في المقطع وهو يردد الأذان كاملا بالرغم من غيبوبته.

ووفقا للمصادر فإن هذا المسن مؤذنا بأحد المساجد وقد اثر المقطع في كثير من رواد المواقع سائلين الله له ولهم حسن الخاتمة.