استقبال طلبات شراء هاتف "G7 Fit" في روسيا

سيبدأ وكلاء شركة "إل جي" LG في روسيا باستقبال طلبات شراء هاتف "G7 Fit" الجديد كلياً والمزود بعدة مزايا وخواص تنافس من خلالها الشركة الكورية شركات الهواتف الأخرى.

ويزود هاتف "G7 Fit" الذي أعلنت عنه LG أغسطس الماضي وأطلقته في شهر أكتوبر الماضي، بمعالج "Qualcomm Snapdragon 821"، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات ذاكرة "micro SD".

ويأتي الجهاز بتصميم مميز يحميه من الماء والغبار وفق معايير "IP68" العالمية، وشاشة مميزة بمقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض (3120/1440) بيكسل، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.

تصل دقة الكاميرا الخلفية للجهاز 16 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، من أجل صور أفضل في الإضاءة المنخفضة أو الضعيفة، كما تتميز بقدرتها على تصوير الفيديو بدقة 1080 لقطة، أما الكاميرا الأمامية "السيلفي" فتأتي بدقة تصوير 8 ميجابكسل.

بطارية الجهاز تأتي بسعة 3000 ميللي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع "Quick Charge 3.0"، بالإضافة إلى منفذ "USB Type-C 2.0"، ومستشعرات "NFC".

يبلغ سهر هاتف "G7 Fit" نحو 450 دولاراً.