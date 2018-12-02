الممثل الأمريكي لين مانويل ميراندا يحصل على نجمة في ممر المشاهير

حصل الممثل والمؤلف الأمريكي لين مانويل ميراندا الفائز بجوائز توني وإيمي وجرامي على نجمة في ممر المشاهير بهوليوود.

وأزاح ميراندا بطل مسرحية هاميلتون الموسيقية الشهيرة الستار عن النجمة الخاصة به خارج مسرح بانتيجيز في هوليوود, الجمعة, وتذكر أول دور له في مسرحية موسيقية وكان ذلك في مسرحية "إين ذا هايتس" عام 2010.

وقال ميراندا (38 عاماً) خلال المراسم: "أشعر أنني في حلم.. وجود نجمتي خارج هذا المسرح الرائع يعني لي الكثير".

وفازت مسرحية "هاميلتون" التي يؤدي فيها ممثلون من أصول أفريقية ولاتينية أدوار الآباء المؤسسين للولايات المتحدة بجائزة بوليتزر، وهي أنجح المسرحيات في برودواي حالياً، ومن المقرر عرضها في لندن وشيكاغو كما ستجوب الولايات المتحدة.

ويشارك ميراندا في مشروعات سينمائية مثل الفيلم الجديد "عودة ماري بوبينز" كما شارك في كتابة موسيقى فيلم الرسوم المتحركة "موانا" ويعمل حالياً على فيلم موسيقي جديد يحكي قصة "حورية البحر الصغيرة".

وأسهم ميراندا في جهود جمع التبرعات للإغاثة من الإعصار ماريا عام 2017 في بويرتوريكو مسقط رأس أجداده.