دراسة: المصابات بتوقف التنفس خلال النوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة ألمانية أن النساء اللاتي يعانين من توقف التنفس أثناء النوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالرجال.

ونقلت صحيفة "إنديان اكسبريس" أن توقف التنفس يزيد من خطر ضعف البطينين الأيسر والأيمن في القلب، ما يتسبب في مخاطر القلب.

وحسب الدراسة "إصدار أصوات أثناء النوم علامة على توقف التنفس"، موضحة أن من أعراضه ابتلاع الهواء أثناء النوم، والاستيقاظ مع جفاف الفم والصداع الصباحي، معتبرة أن "إصدار أصوات بصوت عال علامة مشتركة".

ووجدت الدراسة أن الزيادة في كتلة البطين الأيسر تعني أن جدران غرفة الضخ الرئيسية في القلب تتضخم، ما يجعل عمل القلب أكثر صعوبة.

وتبين أن الأوعية القلبية لدى النساء أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وأن النساء اللاتي يصدرن أصوات أثناء النوم أو لديهن موانع في التنفس عبر الفم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وحلل الباحثون ٤٨٧٧ مريضا أجري لهم تصوير بالرنين المغناطيسي للقلب، وأظهرت النتائج أن التغيرات القلبية في المجموعة التي أبلغت عن تعرضهم للشخير، تشير إلى ضعف سابق وقد تكون مؤشرا على توقف التنفس أثناء النوم.

وعلاوة على ذلك، بالمقارنة مع مجموعة غير متأثرة، لوحظ وجود فرق كبير في كتلة البطين الأيسر لدى النساء أكثر من الرجال الذين يعانون من الشخير.