دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing انفجر، مساء السبت، خط غاز بمنطقة أسيوط البترولية بمركز منفلوط في أسيوط أثناء القيام بأعمال صيانه دون وقوع خسائر. تلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأمن الإداري بمنطقة أسيوط البترولية حول انفجار خط بنزين أثناء القيام باعمال صيانة للخط. وعلي الفور انتقلت سياراة الاسعاف والاطفاء والحماية المدنية وتبين انفجار الخط اثناء القيام باعمال الصيانة مما ادى إلى اندلاع النيران واصابة 4 أشخاص بالاختناق دون وقوع خسائر بشرية. وتمكنت القوات من اخماد الحريق دون وقوع خسائر وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار خط غاز ببترول أسيوط.. وإصابة 4 باختناقات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .