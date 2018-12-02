«أبوستيت» يُناقش مع مُنتجي البطاطس ومستوردي التقاوي مشاكل الإنتاج والاستيراد

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عقد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، اجتماعاً مع مُنتجي البطاطس للاستماع إلى وجهة نظرهم في سبب الأزمة التي حدثت في أسعار البطاطس وكيفية تفاديها مستقبلاً.

وخلال الاجتماع تم استعراض المشاكل الحالية لمُنتجي البطاطس والتي بدأت من عام 2017 حيث تم استيراد 158 ألف طن تقاوي وكانت الظروف الجوية جيدة، مما أدى إلى زيادة المعروض وبالتالي انخفضت الأسعار في الأسواق بشكل كبير مما أدى إلى عزوف المُزارعين عن زراعة البطاطس هذا العام(2018) وانخفاض المساحة المُنزرعة حيث تم استيراد 110 ألف طن تقاوي فقط كما حدث ارتفاع كبير في درجات الحرارة وبعض السيول في شهر مايو أدت إلى انخفاض الإنتاج بشكل ملحوظ وبالتالي مما أدى لأزمة نقص الإنتاج وحول مطالب المُنتجين بتشكيل لجنة عليا للبطاطس وتخصيص 60% من التقاوي لصالح الجمعية العامة لمُنتجى البطاطس.

وقال «أبوستيت» إن اتحاد مُصدرى ومُنتجى الحاصلات البستانية يبذل كل ما في وسعه من أجل توفير التقاوي ولكن لابد وجود بروتوكول تعاون مع جمعية مُنتجي البطاطس لخدمة صغار المُزارعين والجمعيات التعاونية.

كما عقد وزير الزراعة اجتماعاً آخر مع مستوردي تقاوي البطاطس للاستماع إلى مشاكلهم وكيفية حلها في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وطرح المستوردون مشاكلهم المُتمثلة في تأثير الظروف الجوية على الإنتاج خلال الموسم السابق واستيراد التقاوي وأهمية اللجنة المُزمع تشكيلها ودورها في تأمين التقاوي والاهتمام بسلاسل الإنتاج كما طالبوا بضرورة الالتزام بالتعاقدات الدولية.

من ناحيته، قال سميح مصطفى رئيس اتحاد مُنتجي ومُصدري الحاصلات البستانية إن الإتحاد يبذل كل ما في وسعه من أجل توفير التقاوي للجميع ولكن لابد من التنسيق وعمل بروتوكول بهذا الصدد كما أن الإتحاد يسعي لخدمة صغار المزارعين أولاً. كما أشار لتنفيذ العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لزيادة الإنتاج وتوعية المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة .