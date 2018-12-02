تعرف على #أسعار_الذهب اليوم الأحد

صحيفة الخليج الالكترونية سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 147.56 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 135.26 ريال. كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 129.12 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 110.67 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.08 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الأحد لعيار 12 فسجلت 73.78 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,589 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,033 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 147,560 ريالًا.

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