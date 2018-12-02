ولي_العهد يتوجه لموريتانيا في أول زيارة لقائد سعودي منذ عهد الملك الفيصل

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صحيفة الخليج الالكترونية
تأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم إلى موريتانيا، بعد مشاركته المهمة في قمة مجموعة العشرين، لتعكس عمق العلاقات بين المملكة وموريتانيا، خاصة أن الأمير محمد بن سلمان، هو أول ولي عهد سعودي يزور موريتانيا.
ومنذ السبعينيات لم تشهد موريتانيا زيارة أي من قادة المملكة، وذلك عقب زيارة الملك الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز.
واليوم تأتي هذه الزيارة التاريخية لولي العهد لنواكشوط، فخلال ساعات معدودة، ستكون العاصمة الموريتانية على موعد مع ضيف كبير واستثنائي فزيارته سوف تزيد من الترابط بين البلدين وتقوي أواصر الأخوة وتدعم موريتانيا.
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