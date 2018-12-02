ولي_العهد يغادر #الأرجنتين بعد اختتام أعمال #قمة_العشرين

الخليج - واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جمهورية الأرجنتين، بعد أن رأس – حفظه الله – وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكانت قمة قادة دول مجموعة العشرين اختتمت أعمالها بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس أمس.

وصدر عن القمة بيان ختامي أعلن فيه أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام القادم، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في 2020.