شكرا لقرائتكم خبر عن جورباتشوف يشيد بدور جورج بوش الأب في إنهاء الحرب الباردة والان مع التفاصيل

أشاد ميخائيل جورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفيتي، أمس السبت، بدور الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب في إنهاء الحرب الباردة وسباق التسلح النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

وجاءت إشادة جورباتشوف (87 عاما) بعد وفاة جورج بوش الأب، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة، عن 94 عاما أمس الأول الجمعة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن جورباتشوف قوله إن "الكثير من ذكرياتي مرتبط به، قدر لنا أن نعمل معا في سنوات تغييرات كبرى، كانت أوقاتا مفعمة بالأحداث تتطلب مسؤولية ضخمة من الجميع، النتيجة كانت نهاية الحرب الباردة وسباق التسلح النووي".

وتابع قائلا "أقدم التحية لمساهمة جورج بوش في ذلك الإنجاز التاريخي.. كان شريكا حقيقيا".

وأجرى بوش الأب محادثات مع جورباتشوف قبل انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، ووقع معه اتفاقا تاريخيا للحد من التسلح مما أدى لخفض ملحوظ في الترسانة النووية للبلدين.