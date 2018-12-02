شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يبعث برقية شكر للرئيس الأرجنتيني والان مع التفاصيل

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر للرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين إثر مغادرته الأرجنتين.

وأعرب ولي العهد السعودي عن بالغ الشكر والامتنان للرئيس الأرجنتيني لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، خلال مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وأشار إلى النتائج الإيجابية التي توصت إليها هذه القمة، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من قرارات "نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي".

وغادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الأرجنتين، بعد أن رأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكانت قمة قادة دول مجموعة العشرين اختتمت أعمالها بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس أمس السبت.

وصدر عن القمة بيان ختامي أعلن فيه أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام المقبل، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في 2020.