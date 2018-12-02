شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف قمة قادة دول مجموعة العشرين في 2020 والان مع التفاصيل

اختتمت مجموعة الدول العشرين أعمالها، السبت، في بوينس آيرس وسط تباعد بين الولايات المتحدة وشركائها بسبب رفضها دعم التحرك لحماية المناخ، وكذلك بعدما تم تجنب ذكر التعهدات السابقة بمحاربة الحمائية التجارية في البيان الختامي للقمة.

وأعلن البيان الختامي أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام المقبل فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في عام 2020 .

وقال البيان "نشكر الأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة العشرين وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتنا القادمة في اليابان في عام 2019، وفي المملكة العربية السعودية في عام 2020".

وجاء في البيان الختامي أن كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، باستثناء الولايات المتحدة، تدعم تطبيق أهداف اتفاق باريس حول التغير المناخي والتي "لا عودة عنها".

وفيما يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا تجارية على الصين تجنب البيان الختامي للقمة ذكر مكافحة الحمائية والالتزام بالتجارة المتعددة الأطراف.

وبدلا من ذلك، لفتت الدول الأعضاء فقط إلى "المشاكل التجارية الحالية".

وأكدت أيضا أن النظام التجاري المتعدد الأطراف "لا يحقق أهدافه" على صعيد النمو وخلق الوظائف، وساندت "الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية"، وذلك في هذا البيان الذي كان موضع مفاوضات شاقة، فيما كثفت الولايات المتحدة المواجهات مع شركائها التجاريين.