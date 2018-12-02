شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للذهب والسلع" تفوز بجائزة أفضل بورصة لعام 2018 والان مع التفاصيل

حصدت بورصة دبي للذهب والسلع جائزة "أفضل بورصة لعام 2018" ضمن جوائز "جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وذلك للسنة الثانية على التوالي.

وخلال الأشهر الـ12 الماضية، سجلت البورصة مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة من أحجام التداول ونجحت في إطلاق منتجات وخدمات ومبادرات مبتكرة وتطبيق أحدث التقنيات بما يلبي احتياجات عملائها على نحو أفضل.

ونالت بورصة دبي للذهب والسلع الجائزة بعد منافسة قوية مع بورصات رائدة في المنطقة، بينما سجلت خلال فترة التأهيل أحجام تداول تجازوت 19.3 مليون عقد بقيمة اسمية تزيد على 441 مليار دولار، محققة رقما قياسيا جديدا.

وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي للبورصة: نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تعتبر تكريما من نظرائنا في القطاع لجهودنا الحثيثة خلال الأشهر الـ12 الماضية، ولقد كانت سنة 2018 نقطة هامة في تاريخ بورصة دبي للذهب والسلع من حيث النمو والتطور والابتكار، وتؤكد هذه الجائزة المرموقة من جديد المكانة المتنامية لبورصة دبي للذهب والسلع على المستويين الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن بورصة دبي للذهب والسلع سجلت تداول 20.3 مليون عقد حتى تاريخه من هذا العام بزيادة نسبتها 27% على أساس سنوي لتتفوق بذلك على أدائها السنوي السابق من حيث أحجام التداول والبالغ 19.67 مليون عقد بتاريخ 20 نوفمبر.