شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب: المملكة «دولة عظمى».. وإليكم الأدلة بالأرقام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تناول الكاتب فهد الأحمدي في مقال نشره اليوم الأحد بصحيفة الرياض، المؤشرات التي تؤكد على أن “السعودية دولة عظمى”، مدعما رأيه هذا بالأرقام والإحصاءات، ومؤكدا فيه على “أهمية الشعور بالعظمة والاعتزاز لدى أفراد المجتمع”.

وأورد الكاتب ما يعضد حديثه على عظمة السعودية بما تؤكده أرقام ومراتب عالمية يمكن الاحتكام إليها، ويقول: “فالسعودية مثلاً هي الدولة العربية الوحيدة في نادي العشرين لأكبر اقتصاديات العالم.. كما أنها أول منتج للنفط وصاحبة ثاني احتياطي فيه.. تعــد دولة ناجحة ومستقرة بحسب معايير مجلة Foreign Policy المعنية بسياسة الدول الخارجية”.

ويضيف أن المملك: تشغل موقعاً رائداً في العالمين العربي والإسلامي بفضل ثقلها السياسي والاقتصادي ورعايتها للحرمين الشريفين.. تحتل المركز الرابع في موازين القوة العالمية، ونالت 8 من 10 نقاط في ميزان التأثير الاقتصادي العالمي (www.usnews.com).

ويعرج الكاتب من ثم للحديث عن أهم ثروات المملكة، ويقول: “أهـم ثرواتها شبابها الذين يشكلون نصف المجتمع ويحققون منذ عام 2007 مراكز متقدمة في عدد الابتكارات والإنجازات والمسابقات العالمية.. عدد مبتعثيها يفوق مبتعثي الدول العربية مجتمعة (ودول العالم مقارنة بعدد السكان).. وخلال السنوات الماضية كانت جامعات البترول، والملك سعود، والملك عبدالعزيز تحتل المراكز الأولى كأفضل الجامعات في عالمنا العربي.

وعن اقتصاد المملكة وقوتها الاقتصادي عالميا يورد التالي: ” أصبحنا ننتج 45 % من مجمل الطاقة الكهربائية في العالم العربي، وأصبحنا الدولة الأولى في نسبة التأليف والنشر ومبيعات الكتب الصادرة باللغة العربية.. نتصدر جميع الدول العربية بـعدد الابتكارات منذ عام 2010 وسجلنا في العام الماضي وحده 664 براءة اختراع متفوقين بذلك على أقرب عشر دول شقيقة مجتمعة (ومحتلين بذلك المركز 23 عالمياً بحسب مكتب البراءات الأوروبي USPTO)”.

ويضيف: “وفق بيانات شبكة تومسون لمخرجات الأبحاث العالمية (لعام 2012) تفوقت السعودية على جميع الدول العربية بـ 7000 بحث (يليها مصر بـ 6000 بحث، والأردن 1000 بحث، والإمارات 1000 بحث، والكويت 500 بحث)..

ويختم الكاتب مقاله بالقول: “طــبعـاً؛ لدينا عـيوب وأخطاء ومشكلات مثل بقية الدول؛ ولكنني أقـدم هذه الأرقام للـرد فقط على التعليقات التي لم تقتنع بمقالي الأول”.