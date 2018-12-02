الرئيس الصيني: نؤيد بقوة خطط السعودية للتنوع الاقتصادي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تؤيد بقوة خطط السعودية نحو التنوع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال اجتماع عقد في بوينس أيرس، التي تستضيف اجتماع قمة مجموعة العشرين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن شي قال خلال الاجتماع إن الصين تولي دائماً أهمية كبيرة لعلاقاتها مع السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، صباح السبت، أن الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني ناقشا أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، خاصة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الصين للحزام والطريق، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وترتبط الصين والسعودية بعلاقات وثيقة في مجال الطاقة، ومن المتوقع أن توسع السعودية حصتها في السوق بالصين هذا العام.

واتسمت مشاركة ولي العهد السعودي في قمة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بحضور طاغ كان محط أنظار وسائل الإعلام العالمية، كما التقى مجموعة من زعماء دول مجموعة العشرين على هامش القمة.