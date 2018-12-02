أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان لاتفاق بشأن حضانة أولادهما

توصل نجما هوليود المطلقان إنجلينا جولي وبراد بيت لاتفاق نهائي بشأن حضانة أولادهما الستة بعد أكثر من عامين من المفاوضات الشاقة.

وقالت سامانثا بلي ديجان محامية جولي, الجمعة: "تم الاتفاق على ترتيب حضانة قبل أسابيع ووقع عليه الطرفان والقاضي".

وأضافت: "هذا الترتيب الذي يقوم على أساس توصيات خبير تقييم حضانة الأطفال، يستبعد الحاجة إلى محاكمة. الملف وتفاصيل الاتفاق سرية لحماية مصالح الأطفال".

وكانت جولي وبيت من أكثر الأزواج في هوليود جذباً للأضواء وانفصلا في سبتمبر عام 2016 بعد قصة حب استمرت عشرة أعوام وزواج استمر عامين.



ورفعت جولي دعوى للطلاق، مشيرة إلى وجود خلافات لا يمكن تسويتها، وسعت إلى الحضانة الأساسية لأولادهما الستة ومن بينهم ثلاثة بالتبني.

ولم يوضح البيان الذي صدر الجمعة كيفية تقسيم الحضانة وامتنع متحدث باسم جولي عن إعطاء تفاصيل.

وكان قد تحدد موعد للمحاكمة في قضية الحضانة بشكل مبدئي في الرابع من ديسمبر الجاري أمام قاض خاص في لوس أنجلوس.