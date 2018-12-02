ماي.. "بريكست" سيوفر عمالة ماهرة للشركات البريطانية

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن نظام الهجرة في بلادها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي سيمكن الشركات من جلب عمال ذوي مهارة عالية من باقي دول العالم.

وأضافت أنه يجب أيضاً على الشركات بذل جهود أكبر لتدريب الشبان البريطانيين.

وكانت الهجرة قضية رئيسية في استفتاء 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي، ووعدت ماي بإنهاء التنقل الحر لمواطني الاتحاد الأوروبي للإقامة في بريطانيا.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة وثيقة بشأن هذه السياسة قريباً تحدد كيفية عمل نظام الهجرة الجديد، وتشعر شركات كثيرة بقلق من قدرتها على تعيين موظفين بالمهارات المناسبة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين "نجري محادثات مع الشركات بشأن احتياجاتها.. ما أتعشم أن أراه وما أنا متأكدة من أننا سنراه هو وجود فرص للشبان في المملكة المتحدة، فرص للتدريب وفرص للشبان المهرة في المملكة المتحدة".

"ندرك أن هناك شركات تريد جلب أشخاص من باقي دول العالم لا سيما في المجالات ذات المهارة العالية وسيعكس نظامنا بشأن الهجرة ذلك".