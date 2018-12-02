دراسة: تضخم البطين الأيسر يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف

كشفت دراسة أمريكية أن تضخم البطين الأيسر، المعروف باسم "القلب المتضخم"، يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف بمقدار ضعفين تقريبا.

ونقلت مجلة "ميديكال إكسبريس" الطبية عن جامعة مينيسوتا الأمريكية، أن النتائج تؤكد الحاجة إلى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم لمنع إصابة أنسجة المخ وتطور حالة الخرف.

وحسب الجامعة، "في هذه الحالة يصبح جدار العضلات في غرفة ضخ القلب الأيسر (البطين) سميكة أو متضخمة".

وباعتبار أن القلب عضلة، فإنها تصبح أكبر إذا استُهلِكت أكثر مع مرور الوقت، ويُعد السبب الأكثر شيوعا لتضخمها ارتفاع ضغط الدم.

ودرس الباحثون ١٢٦٦٥ شخصا من ٤ مجتمعات في الولايات المتحدة جرى تتبعها 20 عاما، واختبروا وظائفهم الإدراكية وتطور الخرف.

ووجدت الدراسة أن ما يقرب من ٤% من المشاركين أصيبوا بالتضخم، و٩% من إجمالي المشاركين تطور لديهم الخرف في السنوات الـ٢٠ المقبلة.

وتوصلت الدراسة إلى أن "أولئك الذين يعانون من التضخم في منتصف العمر كان لديهم خطر أكبر من الخرف مرتين تقريبا، والذين يعانون من التضخم كانت لديهم علامات إدراكية أقل في بداية الدراسة، نتيجة تعرضهم لضغط الدم على المدى الطويل، فيما لم يكن هناك اختلاف في معدل الانخفاض المعرفي لأولئك الذين لديهم التضخم مقابل أولئك الذين لا يعانون منه".