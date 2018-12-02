لينكولن تكشف تفاصيل جديدة عن موديلها الجديد "Aviator"

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طرحت شركة لينكولن - Lincoln الأمريكية النسخة الجديدة من موديل Aviator لعام 2020 رسميا أمام الجمهور، ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات.
ونشر موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية من عرض الموديل الجديد أمام جمهور المعرض الأمريكي، الذي ظهر بأكثر من لون؛ منها الأبيض والأزرق والفضي.
ومع عرض موديل "Aviator" رسميا، ظهرت تفاصيل جديدة، حيث أعلنت الشركة الأمريكية أن الموديل من تصميم "ديفيد وودهاوس".
كما كشفت عن أن الموديل الجديد مزود بتقنيات مميزة؛ منها إمكانية التحكم به عبر تطبيق "Lincoln Way" الذي يسمح لسائق السيارة بترك مفاتيح التشغيل بداخلها والتحكم بها عن بُعد عن طريق هاتفه الذكي، وفقا للموقع.
وسيطرح "Aviator" بمحرك توربيني غازي فئة V6 بسعة 3.0 لتر بقوة تصل لـ400 حصان، وعزم دوران 400 قدم، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ10 سرعات.
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