شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تواصل استعدادتها لتنظيم العرس الجماعي الـ3 في تريم حضرموت والان مع التفاصيل

تواصل دولة الإمارات العربية الشقيقة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت استعداداتها لتنظيم العرس الجماعي الثالث بمديرية تريم لأبناء وادي المحافظة يضم ٢٠٠ عريس وعروسة من أبناء حضرموت، وذلك تزامناً مع “عام زايد”، واستجابة من دولة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من دعم ومساندة في جميع المجالات.

واستكملت الهيئة كافة ترتيباتها لتنظيم هذا العرس الجماعي بمديرية تريم بمحافظة حضرموت، الذي يأتي تجسيداً لدعم الإمارات المتواصل للاشقاء باليمن ولتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على تيسير أمورهم في ظل الأوضاع الصعبة التي مرت بها البلاد والتخفيف من معاناتهم نتيجة متطلبات الزواج الباهظة.

ويعتبر هذا الزواج الثالث الذي يقام بحضرموت والعاشر على مستوى الزواجات الجماعية باليمن.