شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: ننشر أسعار بيع وبشراء العملات الأجنبية والان مع التفاصيل

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم .. وهي كالتالي: أسعار الشراء: السعودي: 120 الدولار : 450 الاماراتي : 121 أسعار البيع السعودي : 135 الدولار : 513 الاماراتي : 138 وللعلم أن الأسعار غير ثابته وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.

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