وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، السبت، عن عمر يناهز 94 عاما، وبوش هو أكبر الرؤساء الأمريكيين السابقين على قيد الحياة، وشغل الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993.

وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش.