الاثنين… انطلاق معرض “انطلاقتي 4”

الخليج - حسن القبيسي

يفتتح معرض “انطلاقتي الرابع” يوم الاثنين المقبل وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018، بتنظيم من إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ورعاية حلويات سعد الدين، بالتعاون مع مجموعة “تواصل” التطوعية؛ واستضافة مركز حياة مول التجاري بالرياض من 3 إلى 6 ديسمبر 2018.

وتسعى الإدارة من خلال هذه الفعالية إلى إيصال رسالتها وهي تمكين ذوي الإعاقة من عرض إنتاجهم الإبداعي التعبيري عن أعمالهم وأفكارهم وتبنيها في ظل بيئة محفزة وإبراز مواهبهم و تنميتها ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

وتهدف كذلك إلى المساهمة في التنشئة الشاملة والتكوين المتكامل لشخصية الفرد ذو الإعاقة، إضافة إلى بث الوعي لدى شرائح المجتمع عن الإعاقة و قدرات ذويها، وأيضاً الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والسعي لتطويرها.

يشار إلى أن المعرض يضم فترتين الفترة الصباحية من الساعة 8 ــ 11، والفترة المسائية من 4 م ــ 10 م، وقد تم تخصيص الهاشتاق التالي للفعالية: #انطلاقتي4_للتربية_الخاصة