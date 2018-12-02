الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع تفاؤل بشأن محادثات واشنطن وبكين

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة، وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز500 وناسداك للأسهم الأمريكية أكبر مكاسبهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية في حوالي سبع سنوات، بعد أن لمَّح مجلس الاحتياطي الاتحادي، هذا الأسبوع، إلى نهج أكثر اعتدالا بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

ولقيت الأسهم الأمريكية دعما أيضا من تفاؤل المستثمرين بتحقيق تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أثناء اجتماع منتظر بين رئيسي البلدين، على هامش قمة مجموعة العشرين.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 199.62 نقطة، أو 0.79 %، إلى 25538.46 نقطة، مسجلا أكبر أسبوع من المكاسب في عامين.





وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 مرتفعا 22.40 نقطة، أو 0.82 %، عند 2760.16 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 57.45 نقطة، أو 0.79 %، ليغلق عند 7330.54 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الشهر أيضا على مكاسب مع صعود ستاندر آند بورز 1.8 % وداو جونز 1.7 % وناسداك 0.3 %.