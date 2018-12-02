ماكرون: أبلغت بن سلمان رسالة حادة تنقل موقف أوروبا من قضية خاشقجي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إنه أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسالة "حادة" تنقل الموقف الأوروبي من جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"ماكرون" في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بالتزامن مع ختام فعاليات قمة مجموعة العشرين.

وأبلغ "ماكرون" رسالته لبن سلمان خلال لقاء لم يستمر أكثر من 5 دقائق، جمع بينهما عند دخولهما القاعة الرئيسية التي استضافت فعاليات افتتاح القمة، الجمعة.

وقال ماكرون خلال المؤتمر الصحفي: "قلت له (محمد بن سلمان) بصرامة، أننا (الدول الأوروبية) نرغب في معرفة كل الحقائق بوضوح في واقعة خاشقجي، وأننا نحتاج إلى تحقيق دولي موثوق به".

وأضاف: "أملنا أن تكون نتائج التحقيقات ذات مصداقية على المستوى الدولي، وأن تكون هناك آليات تعاون تضمن الشفافية".

كما أشار إلى الحاجة إلى مشاركة دولية في التحقيقات بجريمة مقتل الصحفي السعودي.

وفي السياق، لفت ماكرون خلال المؤتمر الصحفي أن ولي العهد السعودي "لم يستجب مباشرة لتعليقاته بل اكتفى بأخذ الملاحظات".

وتابع: "أتمنى أن يستجيب (للمطالب الاوروبية) في أقرب وقت".

وذكر ماكرون أنه أكد لولي العهد السعودي، خلال لقائهما أمس، رغبة الدول الأوروبية في إيجاد حل سياسي في أقرب وقت في اليمن، إضافة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية.