تعرف على أهم 5 خصائص فى واجهة المستخدم EMUI 9.0 الجديدة كلياً من هواوى

تمكن احدث أنظمة التشغيل EMUI 9.0 فور إطلاقها فى IFA فى برلين، ألمانيا، احداث ضجة إعلامية، واستقبل محبو ومستخدمو الهواتف الذكية واجهة المستخدم بإعجاب، حين استخدموها في سلسلة هواتف Huawei Mate 20 التي أطلقتها العلامة التجارية الرائدة في عالم التقنيات مؤخرا.

ويقدم أحدث أنظمة التشغيل من هواوي EMUI 9.0 المبني على الأندرويد تجربة مستخدم استثنائية تتسم بالسهولة والأداء المتميز. فقد حرصت هواوي على تحسين تجربة المستخدم منذ سنين طويلة بدءا من نظام التشغيل رقم 1 عام 2012 وصولا إلى EMUI 9.0 أحدث نظام تشغيل انتجته هواوي. وقد شهد نظام التشغيل EMUI 9.0 العديد من التحسينات التدريجية حتى أصبح واحدا من افضل أنظمة التشغيل نظراً للمزايا الرائدة المقدمة من خلاله.

ويقدم نظام التشغيل EMUI 9.0 اداءا أسرع بنسبة 12.9% من الجيل السابق من نظام التشغيل مع القدرة على إطلاق التطبيقات بشكل أسرع، إضافة إلى قدرات لا مثيل لها مما يجعل شركة هواوي واحدة من أوائل مصنعي الهواتف الذكية في إطلاق نظام تشغيل مصمم بناءا على اندرويد باي.

دعونا نستعرض أهم خمسة خصائص و مميزات EMUI 9.0 الجديدة



قوائم معززة قوائم معززة

قامت هواوي بتعزيز مجموعة من الإعدادات في واجهة المستخدم EMUI 9.0 من خلال الصور – حيث تم تخفيض حجم الإعدادات 10% وتم تقليص عددها من 940 إلى 843. فعلى سبيل المثال أصبح بإمكان المستخدمين تشغيل جميع خدمات تحديد الموقع الجغرافي مرة واحدة بدلا من تمكين نظام الملاحة وشبكة الاتصال اللاسلكي وخدمات تحديد الموقع النقال كل على حدا، لتحسين وتنظيم العملية وحفظ وقت المستخدم. وتعمل هذه التحسينات بتناغم لخلق أفضل التجارب لمستخدمي الهواتف الذكية.





لغة تصميم أنيقة موحدةتم إعادة تصميم واجهة المستخدم بالكامل في النظام الجديد بهدف تقديم تجربة أكثر سلاسة، حيث تم جمع العناصر المتشابهة أو المترابطة ضمن سمةٍ واحدة. وتم أيضاً تغيير موقع المزايا الأكثر استخداماً ضمن التطبيقات التي يحتاجها الجميع مثل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والتقويم والمفكرة إلى النصف الأسفل من الشاشة، مع الحفاظ عليها قريبة من المنتصف، بحيث يسهل الوصول إليها من خلال اللمس في جميع الأوقات. كما وعملت هواوي على تعديل التطبيقات المتشابهة بشكلٍ يضمن تجربة متماثلة في التطبيقات المتشابهة. وعلى سبيل المثال، باتت تطبيقات الساعة والمنبه والمؤقت والبوصلة، والتطبيقات ذات الواجهات الدائرية، تشترك بتصميم واجهةٍ متشابه لدرجةٍ كبيرة.





تصميم يضمن استخداماً مريحاًتم تصميم واجهة المستخدم EMUI 9.0 بشكلٍ يضمن تجربة مريحة ولا تتطلب بذل الكثير من الجهد للوصول إلى الواجهة المطلوبة، وبالتالي تعزيز راحة المستخدم في حالات استخدام الهاتف لفترات طويلة. وتم نقل العديد من الإعدادات الموجودة في الجزء العلوي من الواجهة القديمة إلى أماكن في النصف السفلي من الشاشة، بحيث يسهل على المستخدمين الوصول إلى الوظائف التي يستخدمونها بكثرة باستخدام الإبهام وبشكلٍ سهل. وتم تعديل العديد من العناصر الحركية في الواجهة لتحسين راحة عيون المستخدم عند الانتقال بين الصفحات المختلفة للواجهة.

ويساعد إعادة تصميم هذه المزايا ووضع قوائم المهام في النصف السفلي من الشاشة بدلا من النصف العلوي على تحسين مرونة وسرعة استخدام الهواتف الذكية في يد واحدة.

مزايا تصفح جديدة باستخدام الإيماءاتولتمكين أفضل تجربة مشاهدة للمستخدمين، يتيمّز الهاتف بشاشة العرض الكامل لتقديم تجربة سلسة دون تعقيد عملية التصفح، فيما تدعم واجهة المستخدم EMUI. 9.0 نمط التصفح باستخدام الإيماءات. يمكن للمستخدمين عند تفعيل هذه الميزة التعامل مع الجهاز بشكلٍ سلسٍ بالاعتماد على بضع لمسات أو اتجاهات مسحٍ محدد على الشاشة.

وبفضل نظام التصفح بالإيماءات الجديد أصبح بإمكان المستخدمين من خلال بضع لمسات واتجاهات مسح من أطراف الشاشة نحو مركز الشاشة من العودة إلى الشاشة السابقة أو المسح نحو الأعلى لدخول واجهة المهام المتعددة.



أفضل مستويات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة أفضل مستويات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة ويستغل نظام التشغيل EMUI 9.0 قدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين هذه المزايا وبفضل قدرات الذكاء الاصطناعي المحسنة بإمكان أجهزة هواوي توليد مونتاجات تتراوح مدتها 10 ثوان مع تسليط الضوء على أفضل المشاهد من مقاطع الفيديو التي التقطها المستخدم من خلال ميزة سبوت لايت ريل. يمكن استخدام هذه الميزة للصور ومقاطع الفيديو.

والجدير بالذكر، أن هواوي أصبحت سادس أكبر مستثمر بالعالم في مجال البحث والتطوير، لأنها تستثمر أكثر من 10% من عائدتها في أعمال البحث ولتطوير، وذلك بعد تدعيم جميع هواتفها بتقنيات مبتكرة التي تفوق توقعات المستخدمين في تلبية مطالبهم واحتياجاتهم في القيام بمهامهم اليومية.