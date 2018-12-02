شركة صينية تسعى لتوفير "واى فاى" مجانى لجميع أنحاء العالم

كشفت تقرير جديد أن شركة صينية متخصصة فى تكنولوجيا الإنترنت تعتزم إطلاق مجموعة من 272 قمرا صناعيا بحلول عام 2026 بهدف توفير خدمة الـ"واى فاى" بشكل مجانى فى جميع أنحاء العالم، ومنافسة عمالقة التكنولوجيا الكبار مثل جوجل وسبيس إكس وغيرها.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فإن الشركة الصينية التى تحمل اسم LinkSure وتأسست فى عام 2013 فى شنغهاى، تسوّق نفسها كشركة عالمية مبتكرة للإنترنت عبر الهاتف المحمول، وهى متخصصة فى خدمات الإنترنت المجانية والمحتوى والخدمات المستندة إلى الموقع الجغرافى.

وقد كشفت الشركة عن أول قمر صناعى لها يوم الثلاثاء الماضى، فيما قالت صحيفة "تشاينا ديلى" الصينية أن "القمر الصناعى التابع للشركة سيطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة قانسو فى شمال غرب الصين العام المقبل، وبحلول عام 2020 سيكون هناك عشرة أقمار صناعية فى الفضاء"، وسوف تستكمل الشركة أعمالها لتطلق 272 قمر صناعى بحلول 2026.

وسيكون بمقدور المستخدمين الاستعانة بهواتفهم المحمولة للبحث عن خدمات الواى فاى التى توفرها الأقمار الصناعية التابعة للشركة وتصفح الإنترنت من خلالها، بما فى ذلك المناطق التى لا تغطيها شبكات الاتصالات، حسبما ذكر التقرير، فيما قالت "وانج جينجيينج" الرئيس التنفيذى لشبكة LinkSure، إن الشركة ستستثمر 3 مليارات يوان (431.4 مليون دولار) فى الخطة، وأعربت الشركة عن أملها فى أنه من خلال مختلف السيناريوهات والتطبيقات والأساليب، يمكن للشركة تحقيق الكثير من المكاسب فى المستقبل.

يذكر أنه وفقا لبيانات الأمم المتحدة، بحلول نهاية عام 2017، كان لا يزال هناك 3.9 مليار شخص غير مرتبطين بالإنترنت، وبسبب تنوع وتعقيد سطح الأرض، ففى بعض المناطق لا يمكن تركيب بعض مرافق البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وبالتالى، قد تكون الأقمار الصناعية هى البديل، وفى الوقت الحالى، أطلقت العديد من الشركات، بما فيها Google وSpaceX وOneWeb وTelesat، خططًا لاستخدام الأقمار الصناعية لتوفير خدمة الإنترنت المجانية.