الشخير لدى النساء يعرضهن للنوبات القلبية أكثر من الرجال

توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء اللواتي يعانين من الشخير، معرضات للنوبات والسكتات القلبية أكثر من الرجال الذين لديهم نفس المشكلة.
وأظهرت الفحوص الطبية، أن النساء اللواتي يعانين من توقف التنفس أثناء النوم - الذي يترافق مع الشخير - لديهن جدران قلب أكثر سمكا من نظرائهن من الرجال. ووجد علماء ألمان أن الأمر نفسه ينطبق على النساء اللواتي يعانين من الشخير، دون أن تكون لديهن هذه الحالة الشائعة.
ويمكن لجدران القلب السميكة أن تشد العضلات، وتجعل من الصعب ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يقلل كمية الأوكسجين التي يتم إرسالها إلى العضلات والدماغ.
ولم يحدد الباحثون بعد لماذا يؤثر انقطاع التنفس على القلب بهذه الطريقة، ويأملون في إجراء تجارب أكبر في المستقبل لتأكيد أي رابط، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وقام باحثون من مستشفى ميونخ الجامعي بتحليل حالة 4،481 شخصاً من البنك الحيوي البريطاني، من الذين خضعوا لفحص القلب بالرنين المغناطيسي، وعندما قارن الباحثون بين الأشخاص الذين يشخرون مع الذين ينامون بسلام، وجدوا أن النساء لديهن كتلة أكبر للبطين الأيسر من الرجال.
وبينت الدراسة، أن النساء اللواتي يشخرن، أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب، وتشير النتائج إلى أن الشخير يمكن أن يتطور تدريجياً إلى توقف التنفس أثناء النوم في عملية مرتبطة بتضخم البطين الأيسر.
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