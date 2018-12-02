الشخير لدى النساء يعرضهن للنوبات القلبية أكثر من الرجال

توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء اللواتي يعانين من الشخير، معرضات للنوبات والسكتات القلبية أكثر من الرجال الذين لديهم نفس المشكلة.

وأظهرت الفحوص الطبية، أن النساء اللواتي يعانين من توقف التنفس أثناء النوم - الذي يترافق مع الشخير - لديهن جدران قلب أكثر سمكا من نظرائهن من الرجال. ووجد علماء ألمان أن الأمر نفسه ينطبق على النساء اللواتي يعانين من الشخير، دون أن تكون لديهن هذه الحالة الشائعة.

ويمكن لجدران القلب السميكة أن تشد العضلات، وتجعل من الصعب ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يقلل كمية الأوكسجين التي يتم إرسالها إلى العضلات والدماغ.

ولم يحدد الباحثون بعد لماذا يؤثر انقطاع التنفس على القلب بهذه الطريقة، ويأملون في إجراء تجارب أكبر في المستقبل لتأكيد أي رابط، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.