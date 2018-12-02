قروض ومساكن وأراضٍ ل 12475 مواطناً في أبوظبي ب 18.3 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم ل 12475 مستفيداً في إمارة أبوظبي.

واعتمد سموّه، دفعة لحزمة إسكانية لمواطني إمارة أبوظبي، تضمنت 8662 قرضاً بقيمة 16.2 مليار درهم، وتخصيص 953 مسكناً بكلفة مليار و79 مليون درهم، و 2213 أرضاً سكنية بقيمة مليار و41 مليون درهم.

جاء اعتماد هذه الدفعة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من حرص صاحب السموّ رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.





الاعتماد ينبع من إيمان القيادة بأن السكن أساس الاستقرار



حمدان بن زايد: التوجيهات امتداد لنهج عطاء زايد

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن اعتماد القروض وتوزيع المساكن والأراضي على المواطنين بقيمة 18.3 مليار درهم ينبع من إيمان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن السكن هو أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة المواطنة.

وشدد سموه على «تويتر»: «توجيهات القيادة الرشيدة هي امتداد لنهج العطاء الذي بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، لتعزيز الأمان والاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطن».

وختم سموه: «الاهتمام بإسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم يأتي في ظل الفرحة التي تعيشها دولتنا الحبيبة وشعب الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال 47 لقيام الدولة».

وأرفق سموه تغريداته بوسم #اليوم_الوطني_الإماراتي_47.





شكراً خليفة... شكراً محمد بن زايد



هزاع بن زايد: القروض بمثابة مشروع تنموي



وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اعتماد 18 مليار درهم قروضاً للإسكان، مؤكداً أن القرار بمثابة مشروع تنموي عملاق يمهد لسنوات مقبلة من التنمية والحراك الاقتصادي والاجتماعي.

وقال سموه على «تويتر»: «قروض الإسكان التي تأتي بتوجيهات خليفة وأمر محمد بن زايد، بقيمة تجاوزت 18 مليار درهم، هي بمثابة مشروع تنموي عملاق يمهد لسنوات مقبلة من التنمية والحراك الاقتصادي والاجتماعي، وإطلاق البادرة بمناسبة اليوم الوطني يزيد الخير خيراً والمستقبل إشراقاً».



وأوضح سموه: «وبالإضافة إلى القروض الميسرة، فإن المساكن والأراضي التي تشملها البادرة التاريخية بمناسبة اليوم الوطني، يستفيد منها آلاف المواطنين، بما يحقق المزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويدفع عجلة التنمية قدماً في إمارة أبوظبي، شكرًا خليفة... شكرًا محمد بن زايد».

مواطنون: قيادتنا حريصة على بناء الإنسان وتمكينه ورفاهيته

أبوظبي: عدنان نجم، محمد علاء



أشاد مسؤولون وفعاليات في أبوظبي، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم إلى 12475 مستفيداً في أبوظبي، مؤكدين أن القيادة الرشيدة، ومنذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، تسخر جميع الإمكانيات لأبناء الوطن، انطلاقاً من أن الإنسان هو أساس العملية التنموية الشاملة والمستدامة، وركيزة أساسية في مسيرة التطوير والنهضة.

وقالوا إن هذه المبادرات ضاعفت من الفرحة بالاحتفالات باليوم الوطني، وأدخلت الفرحة على قلوب الجميع، لدورها الفاعل في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.



نمو اقتصادي



أكد الشيخ سالم بالركاض العامري، أن القيادة الرشيدة ومنذ تأسيس الدولة، تولي جُلّ اهتمامها لأبناء الوطن، ولا تدخر جهداً في سبيل إسعاد المواطنين وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم، وتوزيع دفعة جديدة من المساكن والأراضي والقروض السكنية يصب في هذا الاتجاه.

وقال، مع هذه التوجيهات في هذه الأيام السعيدة، تضاعفت الفرحة بالاحتفالات باليوم الوطني، كما أن هذه الدفعة الجديد من القروض ستدفع بعجلة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.



حياة كريمة



أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن المكرمة، تعكس حرص سموّه على دعم الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وهي انعكاس لتوجيهاته، بتوفير المزيد من الحياة الكريمة والرفاهية للمواطنين.

وهي تأتي استكمالاً للمبادرات التنموية التي يرتكز عليها محور تنمية المجتمع في برنامج «غداً 21» التي تضمن الحياة الكريمة للمواطن وتوفير ضروريات الحياة لهم، كما تجسّد الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة للأسرة الإماراتية، كونها عَصَب المجتمع، والإيمان بدورها الكبير في تعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي.



العيش الرغد



قال محمد بن كردوس العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن القيادة الرشيدة تتبع سياسة بناء الإنسان وتمكينه في العيش الرغد، ورفع مستوى حياته ومعيشته عالياً في الأفق.

وأضاف أن توجيهات القيادة الرشيدة بتوزيع المساكن والأراضي السكنية خلال أيام تعيش فيه دولتنا فرحة يومها الوطني، تحقق مزيداً من الاستقرار والراحة وهو ما يجعل المواطن يعيش بحُريّة وأسلوب حضاري، كغيره من الحضارات المتقدمة في العالم.

وأكد أنه عندما تسخر الدولة جميع إمكانياتها لبناء المنازل والبنية التحتية للمواطنين، ما هو إلاّ عطاء مستمر من قيادتها إلى شعبها، وهذا ليس بغريب، بل امتداد لخطة وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، بتوفير المنازل للمواطنين وتوفير كافة سبل أدوات العيش الكريم.



إسعاد المواطن



قال محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: إن تضافر الجهود وتكاملها لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمواطنين، وتقديم أفضل الفرص اللائقة، مؤشر يدعو للفخر بأن كل الجهود تركز على إسعاد المواطن، لتحقيق السعادة لأبناء الوطن وهي أولوية قصوى لقيادتنا الرشيدة.

وثمّن توجيهات القيادة الرشيدة، وهذا ليس بجديد، فهذه المبادرات في اليوم الوطني تحرص عليها دائماً، ما يعزز من الاستقرار الأسري والاجتماعي.



تقدم مستمر



قال الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن دولة الإمارات، منذ أن أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، تسعى قيادتها جاهدة لتوفير العيش الكريم لأبناء الدولة، بتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها الإنسان، وهذا المنهج واضح للعيان بالخدمات الاجتماعية، سواء في المجال الصحي أو التعليمي أو العناية بالمساكن والطرق والأماكن العامة، وهذا النهج ولله الحمد استمر في عهد قيادتنا، لتبقى الدولة في تقدم مستمر وتواكب أحدث التطورات العصرية وتوفير الراحة وكل ما يحتاج إليه المواطن في هذه الدولة لتحقق له السعادة التي يلمسها كل مواطن في دول الإمارات اليوم.

وقال: كل رب أسرة وكل إنسان، يتطلّع أن يكون له مسكن خاص يعيش فيه، ليضمن الحياة الكريمة لنفسه ولأبنائه وأفراد أسرته.



مضاعفة الفرحة



أكد خليفة محمد النعيمي، أن القيادة الرشيدة تحرص دائماً على إدخال الفرحة والسعادة في قلوب أبناء الوطن، بتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، والتوجيهات بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية في هذه الأيام السعيدة، جعلت الفرحة فرحتين، وهذه المبادرات تأتي امتداداً للنهج الذي أرسى قواعده القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله.



نماء حضاري



قال المواطن عيضة المنهالي، إن توجيهات القيادة الرشيدة، هدفها الأول إسعاد المواطن الذي يستحق هذه المكرمة، والتحام الشعب والقيادة وتطور الدولة هو خير دليل على نتائج هذا النهج ويعد من أهم العناصر في ازدهار الدولة واستمرارها في العطاء الإيجابي والنماء الحضاري والرقيّ في سلم الدول المتقدمة في جوانب عدة.

وذكر أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى نمتلك قيادة استثنائية، تسخر كل الإمكانات لعزة الوطن ولتحقيق السعادة والرفاهية لجميع المواطنين، موضحاً أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تتبع خطوات القائد المؤسس.



فرحة وسعادة



وثمّن المواطن حسن البريكي، التوجيهات الكريمة، قائلاً: إنها تأتي في مناسبة غالية علينا، لتؤكد أهمية التمسك بهذا النهج القويم الحكيم الذي لمسنا ثماره خلال الأيام التي مرت على تأسيس الدولة الذي تسير عليه القيادة الرشيدة، وكل ذلك يؤكد لنا جميعاً نحن المواطنين، إننا نفتخر بهذه القيادة ونفتخر بالمؤسس وهذه التوجيهات ما هي إلاّ سيرٌ على هذا النهج الحكيم لتعم الفرحة والسعادة كل بيت في هذه الدولة.



الاستقرار الأسري



قال الدكتور سعيد بن إسحاق، إن الدفعة الجديدة من المساكن والأراضي السكنية والقروض الإسكانية ستسهم وبشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأسري بين أبناء الوطن الذين يحظون باهتمام ودعم غير محدود من القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل جميع الإمكانيات لتوفير جميع متطلبات المواطنين، مشيراً إلى أن هذه المبادرات زادت من فرحة المواطنين باحتفالات اليوم الوطني.



عطاء دائم



أكد محمد الشحي، أن توجيهات القيادة الرشيدة ليست بغريبة، فهي لا تألو جهداً في توفير المسكن الملائم للمواطنين وتلبية متطلباتهم.

وأضاف أن توزيع المساكن والأراضي السكنية، امتداد لعطائها الدائم والمتجدد، وحرصها على توفير العيش الرغيد لكل مواطن ومواطنة، وتجسد رؤيتها في تعزيز التلاحم المجتمعي وتأمين الاستقرار الاجتماعي من خلال التمتع بالسكن الملائم.



الاستقرار الاجتماعي



قال فيصل آل علي، قيادتنا الرشيدة دائماً تسعدنا، ولا تدخر جهداً لتوفير متطلبات المواطنين واحتياجاتهم، وتسعى دائماً إلى توفير الدعم والمسكن المناسب والراحة لجميع المواطنين، وأنا ممن حصلوا على قرض منذ سنوات، وساعد كثيراً في تحقيق الاستقرار الأسري.

وأكد أن هذه التوجيهات تساعد على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، ويعزز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع، وهذه القروض ستساعد على فتح آفاق كثيرة في قطاع البناء وغيرها من قطاعات.



تنشيط القطاع العقاري



وأكد الدكتور مبارك العامري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيس لجنة قطاع العقارات بالغرفة، أهمية قرار القيادة الرشيدة بمنح القروض وتوزيع المساكن والأراضي.‬‬‬‬

وقال: تبذل القيادة الرشيدة كل جهد، للارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطني إمارة أبوظبي وتوفير السيولة اللازمة لبناء مساكن توفر لهم طيب العيش والحياة الكريمة.

وتستمر بهذا النهج، عبر بذل كل جهد ومال لخدمة الشعب يسهم في إسعادهم وإدخال البهجة عليهم والسعادة لأسرهم بجميع أفرادها من صغير وكبير، وهذا الإنفاق على مساكن المواطنين سينشط القطاع العقاري في أبوظبي.



توفير الحياة الكريمة



قال عمير الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدائن القابضة: «إن المكرمة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وتحقيق طموحاتهم، ما يخفف أعباء اللجوء إلى البنوك للحصول على قروض بغرض بناء المساكن.

وهذه المبادرات تأتي استكمالاً لنهج المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حيث كان اهتمامه ينصبّ على توفير المساكن لأبنائه المواطنين، لاستقرارهم الاجتماعي، وتوفير الحياة الكريمة لهم.



تنشيط الحركة الاقتصادية



وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون» للاستشارات والاستثمار العقاري، «هذه القرارات والتوجيهات تأتي لمصلحة الوطن والمواطن، ولها أثر كبير في إسعاد المواطنين، ودفع حركة الاقتصاد إلى الأمام».

وأضاف، في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن استقرار القطاع العقاري في الدولة بشكل عام، فإن حكومة أبوظبي تعلن عن مبادرات توزيع أراضٍ ومساكن وقروض، من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي وتنشيطه، وتنشيط الحركة الاقتصادية في أبوظبي بشكل خاص والدولة بشكل عام، فهنيئاً لنا بهذه القيادة الحكيمة وهذا الوطن المعطاء.



تحقيق الرفاهية المنشودة



وأوضح خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن القيادة الرشيدة تحرص على تلمس احتياجات المواطنين

وإيحاد حلول للتحديات التي تواجههم، وتعمل على تقديم المساكن والأراضي وقروض الإسكان اللازمة لتوفير حياة كريمة لهم وتحقيق الرفاهية المنشودة.



قرارات رشيدة



وثمّنت سيدة الأعمال الدكتورة هدى المطروشي، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، القرارات الحكومية الرشيدة التي تلامس احتياجات المواطنين وتوفر لهم الحياة الكريمة.

وقالت، «حرصت القيادة الرشيدة على اتخاذ هذه التوجيهات والقرارات بالتزامن مع احتفالاتنا باليوم الوطني، حيث ستسهم في نشر السعادة والفرح بين المستفيدين من أبناء الوطن. وتنشيط قطاعات البناء والتشييد.

ورحب عامر المنصوري، رئيس مجلس إدارة «المنصوري ثري بي»، بالقرارات، موضحاً أنها تنشط الحركة العقارية والعمرانية في أبوظبي.

وذكر أن شركات البناء والمقاولات تعيش حالة ترقب لطرح مزيد من المشاريع العقارية التي تأمل بأن تستحوذ على حصة منها، وستشهد الفترة القادمة مزيداً من النشاط في ظل هذه القرارات التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأكد أن القيادة الرشيدة، حريصة على توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، بتسهيل الإجراءات عليهم في الحصول على المساكن والأراضي، وتوفير السيولة المالية، لتنفيذ مشاريع البناء والتشييد للمساكن التي يريدون الإقامة فيها.