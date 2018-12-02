الريسي: حضور محمد بن راشد أسعد المشاركين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية التهنئة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.. هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوب شعب الإمارات والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة.

قال الريسي إن الاحتفال باليوم الوطني السابع والأربعين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة «عيد الاتحاد» مناسبة تستحق الاحتفاء بها بهذا السباق الرائع، وإن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، للسباق أسعد المشاركين.

وعن السباق قال: السباق كان مميزاً وشهد مشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات نافسوا بأفضل الخيول للفوز بالكأس الغالية، المنافسة كانت قوية بين جميع الفرسان وتميز السباق بالقوة والإثارة حتى مراحله الأخيرة.

وأشار الريسي في حديثه إلى أن الإمارات، تحظي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة ، وقال: نحن محظوظون بدعم أصحاب السمو الشيوخ للفروسية، وسعادتنا كبيرة بيوم الاتحاد وفرحة الجميع بالمكرمة والجوائز القيمة والكأس الذي يعد مصدر فخر وإعزاز، وهذا ليس غريب على قيادتنا الرشيدة التي بفضل دعمها استطعنا نيل ثقة وتقدير الاتحاد الدولي للفروسية، الذي منحنا فرصة تغيير القوانين وهذا يؤكد على أن الإمارات لها ثقل في كافة المجالات.وفي ختام حديثه قدم التهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بفوز إسطبلات «أف3» بالكأس.