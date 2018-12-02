الإمارات تحتفل بيومها الوطني الـ 47 بإنجازات خالدة

احتفالات في الفجيرةشهد الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بالقرية التراثية بمنطقة مضب، الكرنفال التراثي الإماراتي الكبير الذي يأتي ضمن برنامج الاحتفالات الكبرى بمناسبة اليوم الوطني ال 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنظمها الهيئة، تحت عنوان «قصائد في حب زايد»، ويأتي الكرنفال التراثي الإماراتي، إحياءً للموروثات التقليدية للطقوس الإماراتية في مناسبات الأفراح، لما يمثله الموروث الشعبي من قيمة عليا تمثل التمسك بالهوية الوطنية وديمومة الحضور الفاعل لصورتها في الأذهان.«اللوفر أبوظبي»شهد متحف اللوفر أبوظبي أمس (السبت) عدداً من الفعاليات التراثية المحلية المتنوعة، وذلك ضمن الاحتفاء باليوم الوطني 47 للدولة، حيث ضمّت الفعالية عروض رقصة العيالة الشعبية وفن الصقارة وحياكة السلال وفن النسيج البدوي التقليدي المعروف باسم «السدو» والسرد القصصي على لسان الحكواتي، إضافة إلى قصائد شعرية ارتجالية.رمز للاتحاداحتفل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث أمس باليوم الوطني ال47 وذلك في هذا اليوم الذي أصبح رمزاً للاتحاد.بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم ألقت شيخة المطيري رئيسة قسم الثقافة الوطنية كلمة عبرت فيها عن مشاعر الوطنية التي تفيض بالتسامح والأخلاق النبيلة بالدولة، ثم ألقى الدكتور محمد كامل المدير العام للمركز كلمة أكد فيها أن هذا اليوم عيد باليوم الوطني للدولة وعيد بعام زايد الذي كان وسيبقى رمز حب للاتحاد وحب الخير للجميع.جمعية الإمارات للمحاميناحتفلت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ب«اليوم الوطني ال 47» في مقرها الرئيسي بإمارة الشارقة، وفي كل من فرعيها بإمارة أبوظبي والفجيرة، بحضور رئيس مجلس الإدارة المحامي زايد سعيد الشامسي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.فعاليات وطنيةنظّمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة فعالية احتفالها الرسمي باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمئوية زايد، تحت شعار«هذا زايد.. هذه الإمارات»، تقديراً لإرث الوالد المؤسس لدولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيّب الله ثراه، وذلك في الديوان العام للوزارة بأبوظبي، إضافةً إلى الفعاليات الاحتفالية في المراكز الثقافية المعرفية التابعة للوزارة في الإمارات.ألعاب ناريةنظمت وجهة «السيف» التابعة لشركة مِراس احتفالية بمناسبة اليوم الوطني ال47 للدولة. وتضمنت الفعاليات رقصات تراثية إماراتية وأنشطة ترفيهية وعروض ألعاب نارية مبهرة.عروض ضوئيةأعلنت إدارة المتاحف في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، أن متحف الاتحاد في دبي سيكتسي حلّة وطنية بلمسات تعتمد على أحدث تقنيات العصر، وذلك في إطار الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الهيئة بمناسبة اليوم الوطني ال47 للدولة.أوبريت «إمارات زايد»بحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، تابع جمهور غفير أمس الأول على مسرح المجاز أوبريت «إمارات زايد»، حيث امتلأت مقاعد المسرح بالجمهور الذي جاء ليعبر عن فرحته باليوم الوطني، ويتابع الأوبريت من خلال 8 لوحات من إبداع الشاعر مصبح الكعبي، وإخراج الدكتور علي حسن، وألحان فايز السعيد، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الفن، هم: حسين الجسمي، وفايز السعيد، ومحمد الشحي، وأريام، وحنان رضا.