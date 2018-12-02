حمد بن جاسم ينعي بوش الأب...ويتحدث عن دور الملك فهد في تحرير الكويت والحفاظ على "مجلس التعاون"

وقال بن جاسم عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "رحم الله جورج بوش الأب، وقد كان دوره الحاسم في تحرير الكويت الشقيقة لاينسى".

وعن دور الملك السعودي فهد بن عبد العزيز فى تحرير الكويت، قال الشيخ القطري: "وكذلك يجب أن نتذكر الملك فهد يرحمه الله لدوره الحاسم والحكيم ليس فقط في تحرير الكويت ولكن في المحافظة على مجلس التعاون الخليجي".

وتوفي بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاما، أمس السبت، حسبما أعلنت أسرته، وفي بيان لابنه الرئيس السابق، جورج دابليو بوش، على "تويتر" قال: "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة".

يذكر أنه مع بداية الأزمة الخليجية بين دولة قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى تعالت الأصوات لحل الأزمة انقاذا لمجلس التعاون الخليجي من الانهيار.

إذ دعا الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت إلى الوعي بمخاطر التصعيد في الأزمة الخليجية، وحذر من أن انهيار مجلس التعاون الخليجي سيكون انهيارا لآخر معاقل التعاون العربي.

كما استنكر الشيخ حمد بن جاسم، في وقت سابق، الوضع الذي وصل إليه مجلس التعاون الخليجي من تفكك بين دوله.

وقال بن جاسم عبر حسابه بموقع تويتر: "استغرب وأتأمل الوضع الذي وصل إليه مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة، والتي انتهى دورها إلا إذا طلب الغرب اجتماعا لمصالحة سواء عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، فتجد الكورال يلتئم لا لمصلحة المجلس ولكن حتى نظهر بالمظهر اللائق ونقوم بالخدمات التي يجب أن نقوم بها للأصدقاء".