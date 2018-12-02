باريس.. ارتفاع عدد موقوفي مظاهرات "السترات الصفراء" إلى 255

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الشرطة الفرنسية، ارتفاع عدد الموقوفين على خلفية مظاهرات "السترات الصفراء" بالعاصمة باريس، إلى 255 شخصا.

جاء ذلك في تصريحات لشرطة باريس، نقلها موقع إذاعة "فرانس إنفو" المحلي.

وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الموقوفين، في وقت سابق اليوم، هي 205 أشخاص، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وفي السياق، أفادت الشرطة باحتراق إحدى سيارتها خلال احتجاجات أنصار "السترات الصفراء" في باريس، إضافة إلى إصابة 20 من قوات الأمن، من أصل حصيلة المصابين الكلية التي بلغت 95.

وكانت آخر حصيلة لعدد مصابي قوات الأمن خلال مظاهرات اليوم هي 14.

وفي السياق ذاته، أعلنت الداخلية الفرنسية، عبر بيان، أنّ 75 ألف شخص شاركوا في احتجاجات "السترات الصفراء" في مختلف أنحاء البلاد، خلال الساعات الـ15 الماضية، مقارنًة بـ81 ألفا خلال الاحتجاج الثاني للحركة في 24 نوفمبر/تشرين الأول المنصرم.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجي "السترات الصفراء" خلال احتجاجات شعبية شهدتها باريس، السبت.

ومظاهرات اليوم هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المحتجين الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير وسط العاصمة الفرنسية.

ومنذ الصباح، حشدت الشرطة آلافا من عناصرها في باريس، وسط تحذيرات أمنية من تجدد أعمال العنف والشغب كتلك التي رافقت الاحتجاجات السابقة خلال الأيام الماضية.