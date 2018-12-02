بيسكوف: بوتين يزور السعودية في 2019 ولا موعد محددا للزيارة

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بوينس آيرس — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، بسؤاله عن موعد محدد لزيارة بوتين للمملكة، "لا ليس بعد، يجري مناقشة الموعد"، مؤكدا أن الزيارة ستجري في 2019.
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أجاب بيسكوف عن سؤال حول موعد زيارة بوتين إلى السعودية قائلا "في الوقت الحالي لا توجد أيه مواعيد نهائية، ما زال العمل جاريا".
يذكر أن الرئيس الروسي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين، ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس السبت، صورا ترصد جانبا من لقاء ولي العهد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة.
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