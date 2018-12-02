شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شيخ مُسن يردد الأذان أثناء «غيبوبة المرض» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو “مؤثر” للشيخ “علي عمر زيلعي الشاعري – مؤذن مسجد السوق بالبرك، قرابة الخمسين عاماً وهو في غيبوبة مرضية، ويردد الأذان بشكل صحيح وهو يعاني من الغيبوبة.
الفيديو نال استحسان رواد مواقع التواصل، وجاءت أغلب تعليقات المغردين على مقطع الفيديو بأنه يؤكد أن القلوب التي تعلقت بالصلاة والأذان تظل تعيش تلك الحالة حتى أثناء المرض والغيبوبة.
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