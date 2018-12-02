قوات سوريا الديمقراطية تعلن اعتقال أحد مسؤولي تنظيم داعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اعتقال أحد مسؤولي تنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا.



ووصفت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أسامة عويد الصالح بأنه "أحد أخطر إرهابيي تنظيم داعش".



وقالت القوات المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إن الصالح "كان مسؤولا أمنيا عن الإرهابيين في دير الزور، وشارك بشكل مباشر بالتخطيط والتنفيذ في أكثر من 40 عملية إرهابية للتنظيم الإرهابي" في المحافظة الحدودية مع العراق.

وأشار البيان إلى أنه عمل مسؤولا أمنيا أيضاً "في أكثر من منطقة، بينها الرقة"، معقل التنظيم السابق في سوريا.

وألقى جهاز مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية، وفق البيان، القبض على الصالح في "كمين محكم" في الثاني والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، في قريته الطيانة بريف دير الزور الشرقي.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، قبل عام، على القرية خلال عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش شمال الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور إلى قسمين.

ويدافع تنظيم داعش بشراسة عن آخر جيب تحت سيطرته في ريف دير الزور الشرقي، بمواجهة عملية عسكرية تشنها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن في المنطقة منذ أكثر من شهرين.

وقد شنّ التنظيم الأسبوع الماضي هجوما واسعا ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية قرب الجيب الأخير، ما أسفر عن مقتل 92 عنصرا منها، وفق حصيلة للمرصد السوري.

وكان التنظيم استغل أيضا، الشهر الماضي، نشوب عاصفة ترابية ليشن هجمات تمكن خلالها من استعادة كل المناطق التي تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية في الجيب، في إطار عملية عسكرية أطلقتها في العاشر من سبتمبر/أيلول.