شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع مؤثر.. طالب يحتفل بحفظ 5 أجزاء من القرآن على قبر والده (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في مشهد مؤثر.. احتفل الطالب فهد عبدالرزاق عطية، في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الأقصى الأهلية، باجتياز اختبار 5 أجزاء من القرآن الكريم على قبر والده المتوفى منذ نحو عامين.

وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر خلاله “فهد” وهو ينطلق مسرعًا بعد اجتياز الاختبار داخل حلقات جامع الحمودي التابعة لجمعية “خيركم” لتحفيظ القرآن الكريم بجده، ليصل إلى قبر والده ليشاركه فرحة نجاحه ويؤكد له عزمه على استكمال حفظ القرآن، وداعياً لوالده بالرحمة والمغفرة.

وأثني عدد كبير من المغردين على “تويتر” على موقف الطالب الذي يكشف عن حسن تربيته وبره الكامل لوالديه أحياءً وأمواتاً، مستشهدين بحديث النبي صلي الله عليه وسلم “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.. منها ولد صالح يدعو له”.

من جانبه، قال سامي عطية، خال الطالب، إن والد فهد توفاه الله في آخر ساعة من أول جمعة في العشر الأواخر من رمضان 1438هـ، وهو يوزع الإفطار على الصائمين بعد أن قضى ليلته الأخيرة في الحرم، وبعد أيام من ختم ابنه عبدالله حفظ القرآن الكريم.