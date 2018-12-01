شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس روسيا على هامش قمة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره بما في ذلك المجال البترولي وإعادة التوازن للأسواق.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الخارجية عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية محمد الجدعان، والوفد الرسمي لرئيس روسيا الاتحادية.